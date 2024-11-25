Специалисты из Франции и Великобритании помогают ВСУ запускать дальнобойные ракеты по территории РФ.

Об этом пишет французская газета Le Monde.

Без "поддержки Запада на земле" ВСУ не могут использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. Storm Shadow и SCALP "должны быть заранее запрограммированы" перед загрузкой на украинские бомбардировщики, сообщает издание.

Из этого можно сделать вывод, что на украинских аэродромах программированием занимается британский и французский персонал.

Также Лондон и Париж снова обсуждают отправку европейских войск в Украину - пока в виде частных подрядчиков.

"Продолжаются дискуссии относительно сотрудничества в области обороны, в частности с целью создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую европейскую безопасность", — рассказал британский военный источник.

Сообщается, что отправить своих инструкторов в Украину для обучения ВСУ на месте готова компания Défense Conseil International (DCI), главный оператор министерства вооруженных сил Франции. Она на 80% состоит из бывших военнослужащих. Также она могла бы при необходимости обеспечить техническое обслуживание французской военной техники, переданной Киеву.

В связи с этим к DCI с предложением поделиться имеющимися мощностями обратилась британская компания-партнер Babcock, уже присутствующая в Украине.

Напомним, 20 ноября ВСУ впервые ударили Storm Shadow по России. Ракеты были запущены по Курской области, району поселка Марьино.

Лондон несколько месяцев пытался разрешить бить своими ракетами по России, но не мог согласовать это решение с США.