Украина ведет работу над ракетой, способной долететь до Москвы. Всего в Украине сейчас разрабатывается больше 10 проектов ракет.

Об этом сообщает The Economist.

"Трембита" – один из таких проектов. По информации The Economist, базовая модель ракеты развивает скорость 400 км/ч и имеет дальность полета 200 км, однако начата работа над более мощной и крупной модификацией, которая сможет долететь до столицы РФ.

Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский сообщал об успешных испытаниях новой украинской ракеты "Рута". Также, по его словам, ракета "Паляниця" вышла в серийное производство, первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло".

Война в Украине идет 1034-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.