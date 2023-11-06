Украина работает над созданием ракет, способных "у@бать по Москве".

Об этом заявил глава "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью изданию "Экономическая правда".

"Есть государственная программа по наращиванию производства ракет. Люди работают, все они мотивированы и хотят у@бать по той Москве, чтобы там мало никому не показалось. Но во время войны это сверхсекретная информация, делиться которой я не могу", — сообщил Сметанин.

В этом же интервью глава оборонного предприятия заявил о начале серийного производства украинского аналога "Шахеда" с дальностью полёта до тысячи километров.

Ранее мы сообщали, что известно о новом главе "Укроборонпрома" Сметанине и появятся ли с его приходом ракеты, "чтобы бомбить Москву".

Война в Украине идет уже 621-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 620-го дня. Как заявили в этот день в американском Институте изучения войны, россияне готовят новый массированный штурм Авдеевки. На этом фоне динамично развивается ситуация на фронте по линии реки Днепр в Херсонской области - там идут ожесточенные бои. Одной из главных тем воскресенья стал произошедший накануне, 3 ноября, удар ракетой "Искандер" по построению служащих 128-й штурмовой бригады, в результате которого погибли военные и гражданские лица.

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