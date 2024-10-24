Глава Кремля Владимир Путин прокомментировал заявление американского политика и экс-президента США Дональда Трампа о том, что он угрожал ударом по Москве. Российский лидер это опроверг.

Заявление Путина прозвучало во время саммита БРИКС в Казани.

Российский политик сказал, что не припоминает такого разговора, и добавил, что к заявлениям во время предвыборной кампании в США нужно относиться скептически.

При этом Путин считает, что когда Трамп заявляет о желании как можно быстрее закончить войну в Украине, "он говорит это искренне".

Напомним, американский журналист Боб Вудворд сообщил, что Трамп звонил Путину в начале года.

Ранее газета The New York Times писала, что во время первой встречи в 2017 году Путин настраивал Трампа против Украины. Как утверждает издание, на встрече Путин пренебрежительно отзывался об Украине и "устроил мастер-класс по формированию мышления" Трампа.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.