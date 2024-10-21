Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что, будучи президентом, угрожал Владимиру Путину нанести удар по Москве.

Об этом он рассказал в интервью Wall Street Journal.

"Я сказал: "Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр гребаной Москвы". Я сказал: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора", - утверждает Трамп.

По его словам, Путин ответил "no way" ("ни за что" или "не может быть").

Трамп же, по его словам, продолжил угрожать: "Я сказал: "Тебе будет очень больно, и я собираюсь снять эти [чертовы] купола с твоей головы".

Когда произошел этот разговор, Трамп не уточнил. Он добавил, что с Путиным у них сложились "прекрасные отношения" и российский президент "знает, что я [чертов] сумасшедший".

Ранее Трамп на предвыборном митинге заявил, что останавливал войны "за пару телефонных звонков".

"Я останавливал войны, даже те, в которых мы не участвовали. С помощью пары телефонных звонков, я спас много жизней", - заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что есть три сценария войны в Украине после выборов в США.