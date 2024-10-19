Отель Дональда Трампа в Вашингтоне во время его президентства зачастую мог завышать цены для Секретной службы, которая охраняла его и членов его семьи.

Так утверждается в докладе комитета по надзору Демократической партии в Конгрессе США.

"Его отель неоднократно извлекал запрещенные внутренние вознаграждения из агентства и порой взимал до 300% и более сверх разрешенных правительством суточных", - говорится в опубликованном докладе.



В основном речь идет о случаях, когда Секретная служба охраняла его совершеннолетних сыновей Эрика и Дональда-младшего во время их проживания в отеле. Например, в ноябре 2017 с ведомства взяли 600 долларов за ночь за некоторые номера, в то время как китайской компании счет за номер предъявили почти в 339 долларов за одну ночь.

The Trump International Hotel был расположен в здании бывшего почтамта в центре Вашингтона. В 2022 году Трамп продал пятизвездочный отель и теперь он работает под брендом Waldorf Astoria, входящим в сеть отелей Hilton.

Ранее мы писали, что недавно Байден разрешил охранять Трампа как действующего президента США.

Напомним, после встречи с Зеленским Трамп заявил, что его победа на выборах предотвратит третью мировую войну.