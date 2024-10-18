Президент Владимир Зеленский заявил, что есть три сценария войны в Украине после выборов в США.

Об этом Зеленский сказал в интервью газете Financial Times.

"Мы видим три разных пути вперед. Один из них - продолжение поддержки, но с союзниками, которые все еще боятся некоторых рисков", - заявил украинский президент.

В зависимости от того, кто победит в гонке за Белый дом, Зеленский сообщил, что "мы видим два других пути".

"Будет ли это более позитивно? Или менее позитивно? Честно говоря, я не знаю. И это очень чувствительно для нашего народа", - добавил Зеленский.

Президент Украины не озвучил суть двух оставшихся сценариев. Но по логике это может быть либо снижение поддержки и принуждение к остановке войны (например, в случае победы Трампа), либо резкий рост помощи (если победит Харрис и если она согласится на "план победы" Зеленского).

Отметим, что в последнее время все больше западных аналитиков считают, что даже при победе Харрис существенного роста поддержки Украины может не произойти.

Также западные СМИ писали, что американские избиратели поддерживают риторику Дональда Трампа касательно Украины значительно в большей степени, чем то, что говорит о российско-украинском конфликте его оппонент Камала Харрис.