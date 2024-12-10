Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута".

Об этом Зеленский сказал на вручении Национальной премии Украины имени Бориса Патона.

Также, по его словам, ракета "Паляниця" вышла в серийное производство, первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло".

"Ракета "Паляниця" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло". На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Идут успешные испытания новой ракеты "Рута", - сказал президент.

Зеленский добавил, что украинские ракеты и дроны еще до недавнего времени "были из фантастики", но сегодня это уже реальность.

Напомним, 6 декабря украинский оружейный концерн "Укроборонпром" презентовал новую украинскую дрон-ракету "Пекло". На презентации было заявлено, что "Пекло" может лететь со скоростью 700 км/час на расстояние более 700 км.

Ранее сообщалось о запуске серийного производства украинской ракеты-дрона "Паляниця". Оно осуществляется совместно государством и частным предприятием. Это оружие выглядит как небольшая крылатая ракета, но имеет менее сложную систему наведения и меньшую боеголовку.