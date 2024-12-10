"Пекло", "Рута" и "Паляниця". Зеленский сообщил об успешных испытаниях новой украинской ракеты
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута".
Об этом Зеленский сказал на вручении Национальной премии Украины имени Бориса Патона.
Также, по его словам, ракета "Паляниця" вышла в серийное производство, первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло".
"Ракета "Паляниця" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло". На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Идут успешные испытания новой ракеты "Рута", - сказал президент.
Зеленский добавил, что украинские ракеты и дроны еще до недавнего времени "были из фантастики", но сегодня это уже реальность.
Напомним, 6 декабря украинский оружейный концерн "Укроборонпром" презентовал новую украинскую дрон-ракету "Пекло". На презентации было заявлено, что "Пекло" может лететь со скоростью 700 км/час на расстояние более 700 км.
Ранее сообщалось о запуске серийного производства украинской ракеты-дрона "Паляниця". Оно осуществляется совместно государством и частным предприятием. Это оружие выглядит как небольшая крылатая ракета, но имеет менее сложную систему наведения и меньшую боеголовку.