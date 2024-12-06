Украинский оружейный концерн "Укроборонпром" презентовал новую украинскую дрон-ракету "Пекло".

Кадрами с ней поделился президент Владимир Зеленский. Он пишет, что орудие уже применялось в бою, а теперь стоит задача нарастить его производство.

"Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача - наращивать производство и применение", - сообщил президент.

На презентации было заявлено, что "Пекло" может лететь со скоростью 700 км/час на расстояние более 700 км.

Ранее сообщалось о запуске серийного производства украинской ракеты-дроны "Паляниця". Оно осуществляется совместно государством и частным предприятием.

Сообщалось, что оружие выглядит как небольшая крылатая ракета, но имеет менее сложную систему наведения и меньшую боеголовку.

Война в Украине идет 1017-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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