В понедельник, 23 декабря, в Украине идет 1034-й день войны с Россией.
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08:43 Российские войска атаковали ключевое село Терны под Лиманом и Северском и заняли его центр.
Об этом сообщил украинский военный с позывным "Мучной".
Информацию подтверждают и другие солдаты ВСУ.
"Тяжелая обстановка в Тернах... За последнюю неделю ситуация в нем значительно ухудшилась, поселок который и до того был разбит, сейчас уже окончательно разобрали КАБами, держаться в нем фактически негде", - пишет офицер с позывным "Алекс".
По его словам, в село вводят новую пехоту РФ и "прогноз не сильно утешительный".
"Населенный пункт Терны очень важен для нас, ведь его контроль решает судьбу всего Северского направления, без преувеличений", - добавил военный.
Захват Тернов на левом берегу реки Жеребец действительно создаёт угрозу северному флангу обороны Северска.
При этом украинские военные карты пока изменений в Тернах не отображают.
08:07 За прошедшие сутки россияне нанесли 400 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, сообщает глава ОВА Иван Федоров.
Сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры не поступало. Мирные жители не пострадали.
08:05 Сегодня утром в Сумской области силами ПВО были уничтожены 12 "Шахедов", сообщает ОВА.
08:00 За прошедшие сутки в результате российских обстрелов в Херсонской области 3 человека погибли, еще 1 - получил ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
"Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 8 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, магазин и частные автомобили", - написал он.