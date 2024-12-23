В понедельник, 23 декабря, в Украине идет 1034-й день войны с Россией.

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08:43 Российские войска атаковали ключевое село Терны под Лиманом и Северском и заняли его центр.

Об этом сообщил украинский военный с позывным "Мучной".

Информацию подтверждают и другие солдаты ВСУ.

"Тяжелая обстановка в Тернах... За последнюю неделю ситуация в нем значительно ухудшилась, поселок который и до того был разбит, сейчас уже окончательно разобрали КАБами, держаться в нем фактически негде", - пишет офицер с позывным "Алекс".

По его словам, в село вводят новую пехоту РФ и "прогноз не сильно утешительный".

"Населенный пункт Терны очень важен для нас, ведь его контроль решает судьбу всего Северского направления, без преувеличений", - добавил военный.

Захват Тернов на левом берегу реки Жеребец действительно создаёт угрозу северному флангу обороны Северска.

При этом украинские военные карты пока изменений в Тернах не отображают.

08:07 За прошедшие сутки россияне нанесли 400 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, сообщает глава ОВА Иван Федоров.

Сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры не поступало. Мирные жители не пострадали.

08:05 Сегодня утром в Сумской области силами ПВО были уничтожены 12 "Шахедов", сообщает ОВА.

08:00 За прошедшие сутки в результате российских обстрелов в Херсонской области 3 человека погибли, еще 1 - получил ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 8 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, магазин и частные автомобили", - написал он.