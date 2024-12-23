На протяжении последнего времени избранный президент США Дональд Трамп сделал много резких заявлений.



Он предложил Канаде стать 51-м штатом США, изъявил желание забрать у Панамы Панамский канал и взять под контроль Гренландию. Его кадровые назначения шокируют американский истеблишмент. Чего стоит один лишь кандидат на пост министра обороны, "крестоносец" Пит Хегсет.



И на этом фоне бросается в глаза спокойствие, которое демонстрируют в отношении Трампа близкие к демократам медиа и прочие источники, которые еще недавно называли его чуть ли не исчадием ада.



Особенно контрастирует это с тем, как встречали Трампа СМИ после его победы на выборах в 2016 году. Тогда он, кстати, вел себя куда более сдержанно, чем сейчас, ничего особо шокирующего не предлагал. Однако его день и ночь полоскали во всех СМИ, устраивали демонстрации протеста.



Сейчас в сравнении с тем временем тишина - если не считать отдельных тревожно-пессимистических публикаций либеральных публицистов на тему "Куда катится мир". Никакой мощной медиакампании против Трампа не ведут. Куда-то исчезло движение BLM, молчат западные "борцы с империализмом" и "белым господством" - хотя, казалось бы, им сейчас самое время подать голос в защиту суверенитета Панамы.



Единственное исключение из правил – история с продлением бюджета США, чтобы не допустить шатдауна. Трамп попытался сорвать процесс, приказав республиканцам зарубить предложение Белого дома. По этому поводу поднялась негативная волна в СМИ, и в итоге Трамп был вынужден отступить. Большая часть его требований выполнена не была.



При этом в СМИ постепенно нарастает кампания против бизнесмена Илона Маска и некоторых других радикальных соратников Трампа, например, Метта Гетца, по принципу "царь хороший, бояре плохие". Маска рисуют как мегаолигарха, который оказывает плохое влияние на Трампа, с подтекстом, что избранному президенту США лучше прислушиваться не к предпринимателю, а к "авторитетным деятелям" из своей партии.



Почему это происходит?



Возможный ответ дали источники "Страны" в кругах, близких к Офису президента Украины. На вопрос, почему Владимир Зеленский и его команда не реагируют на заявления Трампа и его соратников (скажем, на его слова о том, что жертвы Украины на фронте "нелепы", или на призыв к Зеленскому быть готовым к соглашению РФ о завершении войны, или на постоянный троллинг сына Трампа), источник ответил так: "Нас попросили не злить Трампа и вообще не обращать внимания на то, что он сейчас говорит. Сказали, что большие люди из Республиканской партии все правильно порешают, и для Украины ничего не изменится. А, может, еще и дадут больше оружия. Поэтому нам сказали Трампа не критиковать, а наоборот, рассказывать, как мы его любим и как он нас любит".

То есть, по этой версии, условное "глубинное государство" в США надеется взять Трампа под контроль, оттеснив от него наиболее буйных и не допустив изменения политики Америки по ключевым направлениям. Но так как Трамп, очевидно, сейчас уже более опытен, чем в 2016 году, то истеблишмент старается выполнять свою задачу осторожно, чтобы не спугнуть и не разозлить республиканца, не побудить его сделать ставку на радикалов, удалив из команды "авторитетных республиканцев".

Не исключено, что в рамках этой стратегии и выработана нынешняя линия: почти не критиковать лично Трампа, зато бить по тем из его окружения, кто пытается сбить его с курса, определенного истеблишментом.



Во время первого президентства истеблишмент смог взять Трампа под контроль. И, вероятно, рассчитывает сделать это снова, опираясь на умеренную часть республиканцев, позиции которых все ещё сильны в Конгрессе. Но, конечно, нет гарантии, что сейчас план сработает. Да и Трамп уже сильно изменился, и ситуация в США иная. Но если "приручить" Трампа не получится и он продолжит гнуть свою линию, тогда, вероятно, в Вашингтоне включатся все возможные рычаги воздействия, что может вызвать сильный внутренний кризис и США станет уже не до Украины или других европейских проблем. По крайней мере, пока не решится главный вопрос, у кого в руках реальная власть в Вашингтоне.