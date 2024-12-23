Украина и Европа постепенно "принимают" стремление избранного президента США Дональда Трампа завершить войну.

Об этом в эфире американского "Шоу Бена Шапиро" (The Ben Shapiro Show) заявил будущий советник Трампа по национальной безопасности, конгрессмен-республиканец Майкл Уолтц.

"Сейчас президент четко заявил, что война должна закончиться. Интересно было наблюдать за всеми изменениями как среди европейских лидеров, так и среди украинцев: все теперь принимают эту рамку. Поэтому часть моей работы и работы нашей команды, которую он сформировал, состоит в том, чтобы понять, кто находится за столом переговоров, как привлечь людей за этот стол, и какая структура соглашения наилучшим образом отвечает нашим интересам" - сказал Уолтц.

Он поставил под сомнение, что освобождение всей территории Украины будет в интересах США.

"Меня, конечно, мои избиратели спрашивают: входит ли в национальные интересы Америки ожидание, что каждый россиянин уйдет с каждого дюйма Украины, включая Крым? Сколько времени это займет? Сколько денег это будет стоить? Сколько жизней будет потеряно? Реалистична ли вообще такая цель на данном этапе? Это важный вопрос, и мы, безусловно, его обсуждаем", - заверил конгрессмен.

По его словам, уходящая администрация Джо Байдена не могла четко объяснить, какие цели преследуют США в Украине и достижимы ли они.

Неделю назад Трамп заявил, что уже достиг "небольшого прогресса" по урегулированию войны в Украине.

А незадолго до этого будущий спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог спрогнозировал, что война в Украине может закончиться через несколько месяцев.