Война в Украине может закончиться через несколько месяцев.

Такой прогноз дал будущий спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

"Когда дело касается Украины и России, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев. Потому что единственный человек, который может это сделать, это президент Дональд Трамп, и он это сделает. Они устали убивать друг друга там", - сказал советник республиканца.

На вопрос телеведущего, мог бы Трамп пригласить Владимира Путина и Владимира Зеленского в Вашингтон и организовать им переговоры прямо в США, Келлог ответил утвердительно.

"Меня бы не удивило, если бы он сделал что-то подобное. Конечно, он мог бы сделать такой смелый ход", - сказал советник Трампа.

Сегодня обозреватель американской газеты The New York Times Джулиан Барнс заявил то же самое: по его мнению, война в Украине скорее всего закончится в следующем году путем переговоров.

О том, насколько это реалистично и выполнимо, мы анализировали в отдельном материале.