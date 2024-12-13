Война в Украине, скорее всего, закончится в следующем году путем переговоров.

Такое предположение сделал обозреватель американской газеты The New York Times Джулиан Барнс.

Он считает, что война завершилась бы вне зависимости от итога выборов в США, поскольку "и Украина, и Россия испытывают нехватку войск", однако победа республиканца Дональда Трампа "ускорит эти мирные переговоры".

"Это плохие новости для Украины. Российские войска продвигаются на восток. У Украины все еще есть оружие, но ее войска разбросаны. Разведывательные службы считают, что у нее скоро закончатся солдаты. Республиканцы не хотят одобрять дополнительную помощь Украине, и Киев знает, что без существенного увеличения помощи борьба скоро закончится", - пишет Барнс.

Он полагает, что ключевым для Украины окажется вопрос не территорий, а гарантий безопасности на будущее. При этом членство в НАТО "не рассматривается". Возможно, Трамп захочет, чтобы его считали добивающимся уступки от Владимира Путина, и он склонит главу Кремля, например, к разрешению Украине некоторой экономической интеграции с Европой.

Сегодня еще один западный эксперт заявил, что если Европа не сможет компенсировать Украине остановку американской помощи при Трампе, Киев может проиграть войну к 2026 году.

Между тем власти Украины заявляют, что Киев не готов к переговорам с РФ.