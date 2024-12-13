Если Европа не сможет компенсировать Украине остановку американской помощи при Дональде Трампе, Киев может проиграть войну к 2026 году.

Такое мнение высказал американскому телеканалу CNBС Макс Бергманн, директор программы по Европе, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований.

"Опасность в том, что в 2026 году мы увидим в Киеве то же, что и в Кабуле в 2021 году - военный коллапс, ведущий к концу Украины и украинской демократии", - заявил он.

По мнению Бергманна, "неясно, сможет ли Украина пережить разрыв между прекращением американской помощи и наращиванием европейского оборонного производства".

При этом телеканал приводит способы, которые Европа может использовать, чтобы сохранить поддержку ВСУ.

Один из центральных - это конфискация российских суверенных активов на сумму 250 миллиардов евро, замороженных в ЕС. При этом телеканал пишет о "страхе некоторых членов ЕС перед финансовыми последствиями" такого шага (видимо, речь о подрыве доверия к европейской финансовой системе у третьих стран, что может вызвать отток капиталов из ЕС. Также это резко усложнило бы впоследствии восстановление отношений с РФ).

Остальные способы, которые видят эксперты, связаны с ростом затрат стран Европы. Телеканал напоминает, что с января 2022 года по октябрь 2024 года, Европа выделила 241 миллиард евро помощи, а США - 119 миллиардов евро. Из этой суммы фактически передано 125 миллиардов евро из Европы и 88 миллиардов из США.

Напомним, Трамп допустил уменьшение военной помощи Украине от США после своей инаугурации.

Война в Украине идет 1024-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.