США предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут средства ПВО, беспилотники, боеприпасы и бронемашины.

Госдепартамент США сообщил содержимое нового пакета на 500 млн долларов:

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

беспилотные летательные аппараты (UAS);

противоминные машины;

высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);

легкие тактические машины;

химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

ракеты TOW;

боеприпасы для стрелкового оружия;

гранаты и тренировочное оборудование; оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортные средства.

Напомним, 7 декабря в Пентагоне объявили о выделении пакета военной помощи Украине почти на миллиард долларов.

Ранее администрация президента США Джо Байдена пообещала до своего ухода предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, а также ввести новые масштабные санкции против России.