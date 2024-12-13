Украина получит новый пакет помощи от США. Фото: pixabay

США предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут средства ПВО, беспилотники, боеприпасы и бронемашины.

Госдепартамент США сообщил содержимое нового пакета на 500 млн долларов:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • беспилотные летательные аппараты (UAS);
  • противоминные машины;
  • высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);
  • легкие тактические машины;
  • химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • ракеты TOW;
  • боеприпасы для стрелкового оружия;
  • гранаты и тренировочное оборудование; оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортные средства.

Напомним, 7 декабря в Пентагоне объявили о выделении пакета военной помощи Украине почти на миллиард долларов.

Ранее администрация президента США Джо Байдена пообещала до своего ухода предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, а также ввести новые масштабные санкции против России.

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