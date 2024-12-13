США предоставит Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. Что в него вошло
США предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут средства ПВО, беспилотники, боеприпасы и бронемашины.
Госдепартамент США сообщил содержимое нового пакета на 500 млн долларов:
- боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- беспилотные летательные аппараты (UAS);
- противоминные машины;
- высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);
- легкие тактические машины;
- химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- ракеты TOW;
- боеприпасы для стрелкового оружия;
- гранаты и тренировочное оборудование; оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортные средства.
Напомним, 7 декабря в Пентагоне объявили о выделении пакета военной помощи Украине почти на миллиард долларов.
Ранее администрация президента США Джо Байдена пообещала до своего ухода предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, а также ввести новые масштабные санкции против России.
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