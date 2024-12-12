В США Палата представителей Конгресса приняла военный бюджет на 2025 год без продления ленд-лиза для Украины.

Об этом сообщила посол Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, в сенатском законопроекте этот пункт был, но в итоге Палата представителей проголосовала за документ без него.

"Однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено", - написала посол.

Теперь законопроект должен будет утвердить Сенат.

Закон о ленд-лизе для Украины президент США Джо Байден подписал ещё 9 мая 2022 года.

Предполагалось, что он будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников, в частности СССР - без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой платежа.

Технически закон давал Байдену право передавать Украине и другим странам оружие без традиционных для этого юридических и коммерческих процедур.

Но в реальности ленд-лиз вообще никогда не работал - поскольку США и так давали Украине оружие, причем без всякой оплаты и условий, что чисто экономически было выгоднее для Киева, чем ленд-лиз. Именно этим (отсутствием для Украины необходимости вообще платить когда-либо за поставленные вооружения) представители Белого дома и объяснили тот факт, что механизм ленд-лиза США не использовали.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена пообещала до своего ухода предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, а также ввести новые масштабные санкции против России.

А министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у Киева хватит средств воевать до середины 2025 года в случае остановки Трампом военной помощи.