Администрация нынешнего президента США Джо Байдена попытается успеть передать Украине "огромное количество оружия" до инаугурации Дональда Трампа.

Об этом заявил источник CNN.

"Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель. С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности", - заявил собеседник издания.

Таким образом демократы хотят "обеспечить Киеву прочную основу для подготовки к 2025 году", когда власть перехватят республиканцы.

Напомним, что накануне Трамп заявил, что не собирается "бросать" Украину, при этом недавно он допускал уменьшение помощи Киеву. Последние заявления Трампа по Украине мы разбирали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1024-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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