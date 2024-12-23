Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону необходимо установить контроль над Гренландией, которая сейчас является территорией Дании.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, анонсируя кандидатуру посла в Дании.

По его словам, владение островом является "абсолютной необходимостью" для США "в целях национальной безопасности и свободы во всем мире".

Во время своего первого президентского срока республиканец уже заявлял о желании купить Гренландию.

Но тогда датские власти назвали идею абсурдной. Из-за этого отказа Трамп даже отменил поездку в Данию.

Напомним, что недавно избранный президент заявил, что США должны либо прекратить субсидировать Канаду и Мексику, либо они должны стать новыми штатами Америки.

Также он пригрозил Панаме отобрать у нее Панамский канал. Трампа упрекнул страну в слишком широком сотрудничестве с Китаем и в том, что она взимает с американских судов чрезмерные пошлины. Он назвал канал "жизненно важным национальным активом для Соединенных Штатов из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности Америки".