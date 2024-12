В последние дни появилось несколько важных новостей о том, как команда избранного президента США Дональда Трампа видит свою политику в отношении Европы.



Во-первых, Трамп потребовал ликвидировать отрицательный торговый баланс США с Европой масштабными закупками американских нефти и газа. В противном случае он пригрозил Европе ввести пошлины на ее экспорт в Америку.



Во-вторых, по данным источников The Financial Times, команда Трампа в переговорах с европейцами потребовала от них увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП.



В-третьих, источники все той же The Financial Times заявили, что Трамп намерен продолжать помощь Украине. Однако при этом от намерений закончить войну не отказывается.



Последний пункт, хотя он и вызвал большой резонанс, пока вынесем за скобки из-за крайней противоречивости сигналов, поступающих от Трампа и его людей по поводу войны и политики в отношении Украины в целом. Например, Илон Маск вчера публично поддержал немецкую "Альтернативу для Германии", которая выступает вообще против какой-либо помощи Киеву. Да и он сам по этому поводу часто высказывался скептически - как и многие другие члены команды избранного президента. Как мы уже писали, в окружении последнего сейчас идет борьба представителей разных подходов к Украине, а поэтому к заявлениям, которые транслируют в медиа разные части этой команды, не стоит относиться как к некой уже утвержденной позиции. До тех пор, пока Трамп не выработает свою окончательную линию.

А вот что касается первых двух пунктов, то по ним позиция и Трампа, и его команды куда более четкая и последовательная (эти тезисы избранный президент повторяет уже давно). И они могут оказать огромное влияние не только на Европу, но и на войну в Украине.



Начнем с главного пункта – увеличения расходов европейских стран на оборону. Это любимая тема Трампа, который постоянно говорит, что США не обязаны нести львиную долю затрат на оборону в НАТО и что союзники по Альянсу должны взять на себя гораздо большую часть расходов, чтобы облегчить бремя для американцев.

При этом 5% - это огромная цифра. Сами США тратят меньше 3,5%. Россия, которая находится в состоянии полномасштабной войны, в этом году потратила на военные цели 6% ВВП, а в следующем израсходует 6,3%. То есть лишь немногим больше. 5% - это фактически бюджет воюющей страны (кстати, в 2023 году Россия тратила на войну только 3,9% ВВП).



Сейчас ни одна из стран НАТО не тратит 5%. Германия и Франция расходуют чуть более 2%, Италия и Испания – менее 2%.



Но даже выход на такой уровень расходов на оборону потребовал их увеличения и стал одной из причин нарастающих бюджетных проблем европейских стран, которые уже выливаются в проблемы политические: Германия идет на досрочные выборы, во Франции отправлено в отставку правительство. Напряженная ситуация с бюджетом и в Великобритании. Первопричина - общий кризис западной "постиндустриально-эмиссионной" экономической модели.



Деиндустриализация западных экономик в последние несколько десятилетий, ухудшение их конкурентных позиций на мировом рынке во многих отраслях и стремление несмотря на это поддерживать высокий уровень жизни населения и социальные стандарты, а также запускать дорогостоящие программы вроде "зеленого перехода", привели к колоссальному росту денежной массы доллара и евро, за счет печати которых власти западных стран пытались разрешить возникшие диспропорции. Особенно грандиозные масштабы это приняло во время пандемии, когда экономики и домохозяйства западных стран просто "заливали" деньгами. И к началу войны в Украине США и ЕС уже пришли с огромным внешним долгом и эмиссионным навесом, грозившим рухнуть в любой момент.

Однако после вторжения РФ в Украину экономические пути Америки и Европы пошли в разных направлениях. Для экономики США война оказалась на пользу. Американские нефть и газ смогли занять европейский рынок, сильно потеснив там россиян, увеличился спрос на американское оружие.

А вот на ЕС война отразилась крайне негативно. Континент лишился доступа к более дешевым российским энергоносителям (точнее, доступ был к ним ограничен), оказался потерян российский рынок сбыта, рост цен на энергоносители стал огромным вызовом для промышленности и привел к кризису в ряде отраслей и уходу инвесторов на американский рынок. Это усугубило все существовавшие и до того экономические перекосы и вылилось в нынешние нарастающие бюджетные проблемы.



И вот теперь Трамп, по сути, предлагает в эту и без того мрачную картину добавить еще больше черных красок, увеличив военные расходы (значительная часть которых уплывет в США на оплату американского оружия). Что как минимум колоссально обострит бюджетные проблемы, так как за счет эмиссии военные расходы уже покрыть невозможно.



Из той же серии и требования Трампа свести к нулю торговый дефицит через увеличение закупок американских энергоносителей, что также вряд ли будет способствовать укреплению европейской экономики (ранее замещение российского газа более дорогим американским уже стоило ей немалых потерь).



Поэтому Европа оказывается перед выбором дальнейшей стратегии действий.



Первая стратегия – пойти на резкое увеличение военных расходов. Но это возможно только одним образом – за счет сокращения социалки. К чему уже прямым текстом призвал генсек НАТО Марк Рютте. Но нужно еще как-то убедить население. И это станет очень мощным аргументом, который будет "продавать" Трампу западная "партия войны", продвигая тезис, что не стоит торопиться заканчивать войну в Украине, а, наоборот, нужно ее продолжать, чтобы для жителей ЕС были аргументы согласиться затянуть пояса ради увеличения военных расходов. Однако здесь проблема в том, что сама по себе война в Украине вряд ли убедит европейцев затянуть пояса ради увеличения военных расходов. Потому что мало кто верит в то, что, воюя неделями и месяцами за одно село на Донбассе, российская армия готова напасть на страны НАТО, которые тотально превосходят РФ в военном отношении - кроме как с помощью ядерного оружия. Но в случае ядерной войны объемы производства снарядов уже не будут иметь никакого значения. Поэтому, если будет принято решение увеличить военные расходы и затянуть пояса населению, следующим логичным шагом станет сворачивание демократии, чтобы не допустить на выборах сноса европейских правительств. О том, что это далеко не фантастика, говорит спокойно-одобрительная реакция руководства ЕС на отмену результатов выборов в Румынии под предлогом, что победитель первого тура получал деньги и поддержку из России. До сих пор никаких доказательств этому нет (зато уже появились доказательства обратного). Но тем не менее выборы отменены, Еврокомиссия не возмущается и санкции против Румынии не вводит. И в информполе, к слову, периодически уже прокачивается точка зрения, согласно которой демократия, соблюдение прав человека и высокий уровень жизни в странах Запада являются не конкурентными преимуществами, а источником их слабости, которые мешают в противостоянии с Россией и Китаем.



Вторая стратегия – отказ шокового повышения военных расходов, направление средств на структурную перестройку европейской экономики, постепенное повышение ее конкурентоспособности без существенного снижения социальных стандартов. Но для этого нужен курс на прекращение войны в Украине, которая сама по себе оттягивает немалые ресурсы Евросоюза (и судя по настрою Трампа переложить основное бремя на ЕС, будет оттягивать еще больше), а также создает инвестиционные риски из-за постоянного муссирования темы возможной большой войны на континенте. Одновременно для ЕС появится большая свобода в выборе экономических партнеров, снизится военно-политическая зависимость от США, в основе которой как раз и лежит страх перед тем, что война в Украине перерастет в войну в Европе.



Какой выбор сделает ЕС, в значительной степени повлияет и на ситуацию с войной в Украине: будет она завершена в ближайшее время или же затянется надолго.