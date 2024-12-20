Маск заявил, что ФРГ спасет только ультраправая "Альтернативой для Германии". Немецкие политики его осудили
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что только ультраправая партия "Альтернатива для Германии" может спасти европейскую страну.
Об этом он написал в Х.
Так бизнесмен из команды избранного президента США Дональда Трампа прокомментировал ход предвыборной кампании в ФРГ и пост с критикой кандидата в канцлеры Фридриха Мерца из Христианско-демократического союза (ХДС) за нежелание формировать коалицию с "АдГ".
"Только "АдГ" может спасти Германию", - написал бизнесмен.
Кандидат от партии на пост канцлера Алиса Вейдель в ответ заявила, что Маск совершенно прав в своих суждениях.
Отметим, что недавно "АдГ", как и остальные партии Германии, выдвинула своего кандидата в канцлеры. И в своей программе призвала к выходу из ЕС, остановке помощи Украине, окончанию войны и выдворению мигрантов.
После появления этого поста в Х власти и оппозиция Германии осудили Маска. Как передает немецкий таблоид Bild, пресс-секретарь правительства Кристиана Хоффманн заявила, что кабинет министров "обеспокоен таким развитием событий".
Министр здравоохранения Карл Лаутербах из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) назвал это заявление "недостойным и весьма проблематичным", а также заявил о возможном вмешательстве Маска и его платформы Х в предстоящие выборы в ФРГ.
С ним согласился эксперт по внешней политике Эльмар Брок из оппозиционной ХДС.
"Горстка богатейших людей в мире хочет перестроить глобальную политику в свою пользу и устранить все формы регулирования, чтобы привести наш мир в соответствие с Трампом", — сказал он.
Зато в "АдГ" слова Маска поддержали.
Напомним, 16 декабря Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и проголосовал за роспуск правительства.
А сегодня президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что распустит Бундестаг 27 декабря. Внеочередные парламентские выборы пройдут 23 февраля 2025 года.