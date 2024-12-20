Американский миллиардер Илон Маск заявил, что только ультраправая партия "Альтернатива для Германии" может спасти европейскую страну.

Об этом он написал в Х.

Так бизнесмен из команды избранного президента США Дональда Трампа прокомментировал ход предвыборной кампании в ФРГ и пост с критикой кандидата в канцлеры Фридриха Мерца из Христианско-демократического союза (ХДС) за нежелание формировать коалицию с "АдГ".

"Только "АдГ" может спасти Германию", - написал бизнесмен.

Кандидат от партии на пост канцлера Алиса Вейдель в ответ заявила, что Маск совершенно прав в своих суждениях.

Отметим, что недавно "АдГ", как и остальные партии Германии, выдвинула своего кандидата в канцлеры. И в своей программе призвала к выходу из ЕС, остановке помощи Украине, окончанию войны и выдворению мигрантов.

После появления этого поста в Х власти и оппозиция Германии осудили Маска. Как передает немецкий таблоид Bild, пресс-секретарь правительства Кристиана Хоффманн заявила, что кабинет министров "обеспокоен таким развитием событий".

Министр здравоохранения Карл Лаутербах из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) назвал это заявление "недостойным и весьма проблематичным", а также заявил о возможном вмешательстве Маска и его платформы Х в предстоящие выборы в ФРГ.

С ним согласился эксперт по внешней политике Эльмар Брок из оппозиционной ХДС.

"Горстка богатейших людей в мире хочет перестроить глобальную политику в свою пользу и устранить все формы регулирования, чтобы привести наш мир в соответствие с Трампом", — сказал он.

Зато в "АдГ" слова Маска поддержали.

Напомним, 16 декабря Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и проголосовал за роспуск правительства.

А сегодня президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что распустит Бундестаг 27 декабря. Внеочередные парламентские выборы пройдут 23 февраля 2025 года.