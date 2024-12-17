Влияние американского миллиардера Илона Маска в сети Интернет затмевает новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Конгресс США.

Об этом пишет газета The Washington Post.

По информации издания, с июля 2024 года публикации Илона Маска в социальной сети X набрали 133 млрд просмотров – в 15 раз больше, чем у Трампа, и в 16 раз больше, чем суммарный охват аккаунтов нового состава американского Конгресса.

Напомним, телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Илон Маск начинает напрягать некоторых людей в окружении избранного президента Дональда Трампа, потому что ведет себя, "будто он сопрезидент".

После победы республиканца бизнесмен постоянно находится в резиденции Трампа, "агрессивно продвигает свои взгляды", имеет мнение "по любому поводу", "делает так, чтобы все об этом знали", и даже продвигает своих людей.

В свою очередь телеканал ABC News заявлял, что Маск напрямую влияет на кадровые решения и стратегию Трампа.

Между тем недавно агентство Bloomberg написало, что Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 400 миллиардов долларов.