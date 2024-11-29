Трамп праздновал День благодарения в компании жены, Илона Маска и Сильвестра Сталлоне. Видео
Избранный президент США Дональд Трамп праздновал День благодарения вместе с Илоном Маском.
Небольшое видео с празднования Маск опубликовал в Х.
На опубликованном видео за одним столом с политиком сидят его младший сын Бэррон и супруга Меланья. На фоне играет песня группы Village People "Y.M.C.A".
На другой записи из Мар-а-Лаго Маск разговаривает с актером Сильвестром Сталлоне.
Elon Musk, Donald Trump and Sylvester Stallone at the Thanksgiving dinner in Mar-A-lago today.
pic.twitter.com/GQr2aCjM3r— DogeDesigner (@cb_doge) November 29, 2024
Ранее СМИ написали, что Маск начинает напрягать некоторых людей в окружении Трампа, потому что ведет себя, "будто он сопрезидент".
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Украину атаковали сотни ракет и столько же дронов. Пострадали 12 объектов в Николаеве, Луцке, Ровно, Ивано-Франковской и Львовской областях, в основном в объекты топливно-энергетического сектора. Путин пригрозил ударить "Орешником" по "центрам принятия решений" в Киеве.
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