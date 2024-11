Избранный президент США Дональд Трамп праздновал День благодарения вместе с Илоном Маском.

Небольшое видео с празднования Маск опубликовал в Х.

На опубликованном видео за одним столом с политиком сидят его младший сын Бэррон и супруга Меланья. На фоне играет песня группы Village People "Y.M.C.A".

На другой записи из Мар-а-Лаго Маск разговаривает с актером Сильвестром Сталлоне.

