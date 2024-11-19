Американский миллиардер Илон Маск дал понять, что одним из главных приоритетов будущего президентства Дональда Трампа будет сокращение государственного долга США.

"Необходимы немедленные действия, чтобы остановить фактическое банкротство Америки", - прокомментировал близкий к Трампу предприниматель пост о том, что госдолг США в 2020-2024 годах вырос на 12 трлн долларов.

На столько же он вырос за 200 лет - по середину 2000-х.

Отметим, что при первом президентстве Трампа госдолг вырос на 7 трлн долларов. А за два срока президентства Обамы - на 9 трлн долларов.

Ранее писатель, автор "Черного лебедя" Нассим Николас Талеб, который предсказал финансовый кризис 2008 года, заявил, что США столкнулись со "смертельной спиралью" растущего госдолга. По его оценке, дефицит бюджета США разрастается до такой степени, что потребуется чудо, чтобы ущерб нивелировался.

А в прошлом году в Конгрессе высчитали, что через 30 лет госдолг США будет более 180% ВВП.

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