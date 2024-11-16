"Найду и уничтожу". Илон Маск пригрозил тем, кто обвиняет его в связях с Россией
Американский миллиардер Илон Маск, принятый в команду Дональда Трампа, заявил, что "найдёт и уничтожит" тех, кто обвиняет его в связях с Кремлём.
Так бизнесмен отреагировал на требование демократов в Сенате США провести расследование "контактов Маска с Москвой".
"Я выясню, кто выступает с такими обвинениями, и уничтожу их", – написал Илон Маск в X.
Также он назвал "марионетками" сенаторов Джинн Шахин и Джека Рида, которые призвали лишить компанию Маска SpaceX прав на получение государственных контрактов.
"Они просто марионетки. Кто на самом деле написал этот документ и заставил этих болванов подписать его?" – задался вопросом предприниматель.
Напомним, в октябре издание The Wall Street Journal выступило с утверждением, что Илон Маск поддерживает регулярные контакты с Россией и лично Владимиром Путиным. В Кремле это опровергали.
Ранее Илон Маск обвинил Google во вмешательстве в выборы президента США.
Также мы писали, что в опубликованной биографии миллиардера упоминался его визит в РФ, когда Маск потерял сознание и ударился головой о стол после водки, выпитой им в Москве.