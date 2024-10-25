Американский бизнесмен Илон Маск с конца 2022 года регулярно общается с главой Кремля Владимиром Путиным, они обсуждают "личные темы, деловую и геополитическую напряженность".

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание пишет, что правительство США в курсе этого, но держит переговоры в секрете.

Кроме Путина Маск общался также с заместителем главы его администрации Сергеем Кириенко.

Осенью 2022 года политолог Ян Бреммер заявил, что Маск рассказал ему о своем разговоре с Путиным и о "красных линиях" Кремля - что Крым и нейтралитет Украины Путин намерен сохранять "любой ценой", а на вторжение Украины на полуостров ответит ядерным оружием.

Также в конце 2023 года Кремль попросил Маска не включать Starlink над Тайванем - в качестве "одолжения" Си Цзиньпину.

WSJ пишет, что тайные переговоры Маска могут подтверждать желание Трампа заключить масштабную сделку с РФ, в том числе по Украине.

Напомним, американский журналист Боб Вудворд сообщил, что Трамп звонил Путину в начале года.

А накануне Путин утверждал, что, когда Трамп заявляет о желании как можно быстрее закончить войну в Украине, "он говорит это искренне". Также российский политик сказал, что не помнит угрозы Трампа ударить по Москве.