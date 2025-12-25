Урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто в ближайшие 90 дней.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

"Я думаю, что мы решили большую часть вопросов. Так что мы приближаемся. Мы ближе, чем когда-либо", – прокомментировал американский чиновник ход переговоров.

При этом Уитакер признал, что "всё ещё остаются вопросы, которые необходимо решить так, чтобы обе стороны пришли к согласию".

Ранее Уиткофф позитивно оценил переговоры делегаций США и РФ во Флориде.

Напомним, Рубио сообщил, что по мирному плану Трампа остаются нерешёнными самые трудные вопросы.

Война в Украине продолжается 1400-й день. Мы следим за последними новостями среды, 24 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ впервые за долгое время продвинулась на севере Сумской области около деревни Юнаковки. Российские военные паблики сообщали, что причиной продвижений РФ под Сумами стала переброска украинских резервов на другие участки фронта. Также накануне украинский Генштаб заявил, что ВСУ отступили из Северска Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.