Страх в Европе перед "неизбежной войной с Россией" стал политически удобной конструкцией, которая подменяет собой реальную стратегию.

Об этом заявил в соцсети X бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

По его словам, доминирующая логика о том, что после Украины Россия обязательно "пойдет дальше", используется для закрытия дискуссий и дисциплинирования обществ.

"Этот нарратив политически удобный, потому что он закрывает дебаты и оправдывает любое решение. Но как стратегический анализ он просто нелеп", - отметил Миллер.

Он подчеркнул, что при всей жесткости оценок Кремля подобные сценарии не выдерживают рациональной проверки.

"Путина можно называть кем угодно - преступником, диктатором, злодеем, - но точно не самоубийцей", - заявил бывший премьер.

По его словам, государство, которое с трудом ведет войну против Украины и несет огромные потери, не готовится к фронтальному столкновению с НАТО, которая во много раз сильнее его в военном и экономическом плане.

По словам Миллера, руководство ЕС выглядит все более оторванным от реальности.

"Вместо реализма - моральная паника. Вместо анализа возможностей - эскалация риторики", - заявил он, добавив, что запугивание собственных обществ становится суррогатом стратегии и лишь подчеркивает интеллектуальную пустоту тезисов о неизбежной войне с Россией.

Также он поддержал позицию директора американской разведки Тулси Габбард, которая опровергла теорию о планах России завоевать всю Украину и напасть на Европу.

Напомним, Москва отрицает слухи о планах РФ захватить всю Украину и атаковать Европу.

Также недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не верит в сценарий полномасштабной войны между Россией и НАТО.