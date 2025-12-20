Европа рискует превратить свои заявления об угрозе войны с Россией в "самосбывающееся пророчество" и получить эту войну на самом деле.

Тако мнение высказала директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия доктор Ханна Нотте в статье для британской газеты Financial Times.

Эксперт приводит заявления европейских военных и политиков, заявляющих, что "мы уже пережили наше последнее лето мира", и что Европе якобы предстоит война масштаба, "какой воевали наши деды и прадеды".

Нотте считает подобную риторику следствием прошлой ошибки самой же Европы: в 2022 году многие были уверены, что Кремль не решится на полномасштабное вторжение в Украину – и теперь, по её оценке, происходит противоположная столь же ошибочная реакция, когда "некоторые, похоже, убеждают себя и других, что нападение России на страну НАТО обязательно произойдёт".

По словам Нотте, заявления политиков о неизбежности прямого военного конфликта Европы с РФ "создаёт риск подмены трезвого анализа реализацией собственных страхов".

Эксперт указывает, что даже при враждебных отношениях с Западом Кремль может считать гибридное давление достаточным и не решаться на прямую войну с НАТО.

"Серьёзный анализ должен допускать возможность, что Москва, какой бы противоборствующей она ни была, не рискнёт крупномасштабной атакой", – пишет Нотте.

Отдельную тревогу, по её мнению, вызывает так называемый "эффект эскалации". Европейский "алармизм" уже подпитывает зеркальную реакцию в России, где элиты всё чаще заявляют, что именно Европа, перевооружаясь, готовится к войне и стремится нанести России "стратегическое поражение". Нотте предупреждает, что "чем сильнее одна сторона верит, что война неизбежна, тем сильнее в это начинает верить и потенциальный противник".

В условиях почти полного отсутствия прямых каналов коммуникации между Европой и Россией это создает риск опасных просчетов. Даже отдельные инциденты могут быть восприняты как подготовка к атаке.

"Опасность превращения войны в самоисполняющееся пророчество становится все более реальной", – отмечает автор.

В заключение Нотте пишет, что европейские страны вправе усиливать оборону и сдерживание, оказавшись "зажатыми между угрожающей Россией и непредсказуемой администрацией Трампа". Однако если Европа окончательно убедит себя, что война с Россией неизбежна, она рискует ускорить реализацию именно того сценария развития событий, которого стремится избежать.

