Для американского президента Дональда Трампа вопрос прекращения российско-украинской войны является первоочередным во всей внешней политике США, потому что если война продолжится, она перерастет в глобальный конфликт с применением "всех видов оружия".

Об этом заявил глава Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

"Конфликт нужно потушить сейчас, пока это возможно, пока американцы серьёзно подключились к этому вопросу. Иначе это приведёт к эскалации и для Европы, и для всего мира. И обязательно перерастёт в глобальный конфликт. Причём с применением всех видов оружия (то есть включая и ядерное - Ред.). И поэтому для Трампа этот вопрос (прекращения войны в Украине - Ред.) сейчас главный во всей внешней политике США. Важнее, чем Тайвань и прочее", – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что передача Украине ракет США может привести к ядерной войне.

Также президент Беларуси прокомментировал угрозы сбивать самолёты РФ силами НАТО.

