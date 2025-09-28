Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал угрозы сбивать российские самолеты силами НАТО. По его словам, Россия и Беларусь в таком случае будут "воевать на все деньги".

Об этом он рассказал в комментарии российским СМИ.

"Вы знаете, болтать можно в публичном пространстве. А когда дойдет до дела, вот вы потом увидите, что они собьют и как. Ну, допустим, Беловежскую пущу. Я туда часто летаю. Это совсем на границе с Польшей. Они что, вертолет президента собьют? Или там какой-то военный вертолет в сопровождении? Так ответ же пролетит мгновенно.

Они переживают и пугают нас нападением на страну НАТО. Это значит, они будут защищаться и чуть ли не нас нападать. А мы что, будем, извините меня, сопли жевать? Поэтому это такое смелое заявление. То, что они заявили, будут сбивать. Ну, пусть попробуют, собьют.

Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну, нам придется, не дай Бог, конечно, тогда воевать на все деньги. Как в России говорят, "на все деньги". Это надо? Нет. Поэтому думаю, успокоятся", - заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко ответил на вопрос о том, дают ли его стране ракеты "Орешник". По словам белорусского лидера, оружие "уже в пути".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Владимир Путин хочет втянуть в войну Беларусь и спровоцировать Польшу.