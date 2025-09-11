Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Минске встречу с делегацией во главе с представителем президента США Джоном Коулом.

Об этом сообщает его пресс-служба.

Белорусский лидер предложил гостям обсудить белорусско-американские отношения, ситуацию в мире "в контексте интересов США и Беларуси", а также темы войны и экономики.

После встречи президент Беларуси призвал Дональда Трампа продолжать попытки остановить войну в Украине и упомянул недавний саммит ШОС, на котором тесно общались президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Я хочу поблагодарить вашего президента за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе. Главное сейчас, как я это вижу - не только я, вы знаете, что недавно состоялось совещание ШОС, много об этом говорили, особенно в кулуарах, - чтобы Дональд, несмотря на его такой бурный взрывной характер, не остыл к этой теме. Главное, чтобы вы, американцы, выдержали тот тренд, который вы сегодня задали в части мирного соглашения. Особенно здесь в регионе - в конфликте России и Украины. И, главное, желаю вам побольше объективности. Слушать надо всех, это Дональд умеет делать, но выводы он должен делать сам", - заявил Лукашенко.

Также он предположил, что у США "есть интересы к Беларуси и через Беларусь к России в области экономики". И добавил, что у Минска тоже "большой интерес к вашей глобальной стране в плане экономики".

Коул же после встречи сообщил, что США намерены вернуть в Минск свое посольство.

"Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим", — заявил Коул.

Он добавил, что Вашингтон снял санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". В свою очередь Лукашенко освободил 52 политзаключенных в Беларуси, в том числе граждан Литвы, о чем сообщил литовский президент Гитанас Науседа.

"Мы очень хотим нормализовать наши двусторонние отношения между Беларусью и США и готовы сделать все для того, чтобы эта нормализация произошла", – отметил Коул.

После предыдущей встречи Лукашенко с представителями Трампа в июне 2025 года на свободу вышел оппозиционер Сергей Тихановский.

Напомним, по данным СМИ, Лукашенко выступает посредником в переговорах США и РФ.