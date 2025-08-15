Президенты США и Беларуси Дональд Трамп и Александр Лукашенко поговорили по телефону.

Об этом сообщил глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что во время разговора обсудил с собеседником предстоящие переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, а также освобождение ещё 1300 заключённых.

"У меня состоялся замечательный разговор с уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем вопрос об освобождении еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили много тем, в том числе визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - написал президент США.

Пресс-релиз о разговоре опубликовал и Минск. В администрации президента Беларуси заявили, что лидеры стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину. Во время разговора была достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Беларуси пригласил Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято.

На днях журналист Time Саймон Шустер утверждал, что Лукашенко играет роль посредника в переговорах США и РФ с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Напомним, в июне Лукашенко встретился в Минске со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. После этой встречи освободили из тюрьмы белорусских оппозиционеров.