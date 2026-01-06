Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал статистику, согласно которой за время войны четыре военкома были убиты гражданскими лицами во время уличной мобилизации, а 272 подверглись нападению.

Комментарий появился в Фейсбуке учреждения.

"Страдающие воины-герои, которые после тяжелых ранений и контузий попали в ТЦК, чтобы извещать своих сограждан о необходимости вставать в защиту Украины, гибнут теперь от чьих рук? Они выжили в тяжелых боях с россиянами, прорвались сквозь ад штурмов и бомбежек, долго лечились и проходили реабилитацию - и всё это для того, чтобы злые и трусливые уклонисты убивали их теперь безоружных на родной земле?! Унизительные (так в тексте - Ред.) существа, скрывающиеся по углам от мобилизации, всячески очерняют ТЦК, ищут себе оправданий в пустых обвинениях власти и в бесконечном жевании собственных соплей в соцсетях, этот блеклый плебс, уже потерявший последние крохи достоинства, а о благородстве и жертвенности ради родных и своей Родины он даже и не слышал - эта серая масса уклонистов, это она убивает наших героев из ТЦК, проливает их мученическую кровь? Вражеские люди. Каждый из вас останется в позоре до конца жизни и уже никогда не будет оправдан: ни перед украинским народом, ни перед вечностью наших героев! Уклонист - предатель. Уклонист - враг. Уклонист - убийца", - говорится в публикации ТЦК.

При этом мобилизованных в ТЦК погибло в разы больше, чем военкомов. Например, накануне нового года в Белгород-Днестровском ТЦК после избиения военкомами, как утверждали местные телеграм-каналы, умер мужчина.

ТЦК или не комментируют подобные смерти, или в своих комментариях виновными выставляют самих погибших.