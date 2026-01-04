Персонал территориальных центров комплектования и полицейские стали "главными врагами" для населения запада Украины.

Об этом заявил служащий львовского ТЦК в интервью журналистам немецкого издания Deutsche Welle.

"Сейчас на западе Украины, в городах, где тишина (нет боевых действий - Ред.), для них главный враг – ТЦК и полиция. И это так обидно слышать", – сказал военком.

Также служащий ТЦК заявил, что его лично называли врагом родственники мобилизованных мужчин и прокомментировал случаи нападений на военкомов.

"Люди настолько боятся мобилизации, что готовы убить сотрудника ТЦК", – сказал человек в камуфляже.

Журналистка DW также отправилась на патрулирование с военкомами.

Во время передвижения по городу, завидев машину ТЦК, один горожанин бросился бежать. Его не стали догонять из-за присутствия журналистов, говорится в сюжете.

Напомним, в Ровенской области служащему ТЦК сломали ребро ударом лома во время погони за военнообязанным.

Ранее военнослужащая рассказала, что даже дети боятся людей в форме, принимая их за военкомов.