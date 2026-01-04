"Главные враги". Сотрудник ТЦК во Львове пожаловался на отношение к военкомам жителей запада Украины. Видео
Персонал территориальных центров комплектования и полицейские стали "главными врагами" для населения запада Украины.
Об этом заявил служащий львовского ТЦК в интервью журналистам немецкого издания Deutsche Welle.
"Сейчас на западе Украины, в городах, где тишина (нет боевых действий - Ред.), для них главный враг – ТЦК и полиция. И это так обидно слышать", – сказал военком.
Также служащий ТЦК заявил, что его лично называли врагом родственники мобилизованных мужчин и прокомментировал случаи нападений на военкомов.
"Люди настолько боятся мобилизации, что готовы убить сотрудника ТЦК", – сказал человек в камуфляже.
Журналистка DW также отправилась на патрулирование с военкомами.
Во время передвижения по городу, завидев машину ТЦК, один горожанин бросился бежать. Его не стали догонять из-за присутствия журналистов, говорится в сюжете.
Напомним, в Ровенской области служащему ТЦК сломали ребро ударом лома во время погони за военнообязанным.
Ранее военнослужащая рассказала, что даже дети боятся людей в форме, принимая их за военкомов.