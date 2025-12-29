Служба безопасности Украины проводит обыски у руководителя Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрея Савчука.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале закарпатский журналист Виталий Глагола.

"По моей информации, прямо сейчас сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у руководителя Закарпатского областного территориального центра комплектования Андрея Савчука. Больше информации немного позже…" - сказано в его публикации.

Савчук стал известен из-за скандала со смертью мобилизованного мужчины, отца троих несовершеннолетних детей с серьезной формой сахарного диабета 35-летнего Вячеслава Бека. В сентябре о трагедии написала в своих соцсетях закарпатский волонтер Власта Рейпаши. По её информации, Бек скончался в одном из учебных центров Вооруженных сил Украины. Причем раньше Вячеслав уже служил в армии, и во время службы после множественных контузий у него развился диабет. Несмотря на тяжелое заболевание и трех малолетних детей восьми, шести и четырех лет его мобилизовали снова, после чего он умер.

Хотя Рейпаши в своей осенней публикации о гибели Бека никого не обвиняла, а лишь сообщила о смерти и призвала городской совет и Ужгородский ТЦК посодействовать захоронению мужчины как военного, ей стали угрожать сотрудники Закарпатского ОТЦК. Угрозы ей поступали от полковника Савчука, подполковник Александра Бовкуненко и полковника Дениса Волошина.