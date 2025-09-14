В одном из учебных центров Вооруженных сил Украины умер мобилизованный с тяжёлой формой сахарного диабета. Им оказался житель Ужгорода, 35-летний Вячеслав Бек.

Об этом сообщила закарпатский волонтер Власта Рейпаши.

По ее словам, несмотря на то, что мужчина тяжело болел инсулинозависимым диабетом, его в субботу доставили в учебный центр.

В понедельник он жаловался на крайне плохое самочувствие, позже перестал вставать на ноги, а с середины недели уже не отвечал на звонки. В четверг командир сообщил семье о его смерти в реанимации.

Ранее Вячеслав служил в составе 10-й горно-штурмовой бригады. Со слов близких, именно во время службы после множественных контузий у него развился диабет.

Также у него остались трое малолетних детей 8, 6 и 4 лет.

Ранее мы писали, что в Запорожье житель, которого мобилизировали на улице, умер на следующий день в воинской части в Днепропетровской области. Это произошло еще в июле.

Также сообщалось, что две семьи из Запорожья обвинили воинскую часть города Самар в смерти своих мобилизованных родственников.