Запланированная на 28 декабря во Флориде встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа свидетельствует о значительном прогрессе в переговорах. Причём в ходе переговоров РФ согласилась на перемирие ради проведения в Украине референдума.

Такое мнение высказало издание Axios.

Трамп заявлял, что встретится с Зеленским, только когда соглашение о мире будет близко к завершению.

Высокопоставленный американский чиновник охарактеризовал изданию переговоры с Рустемом Умеровым и российским представителем Кириллом Дмитриевым как позитивные и конструктивные.

"Мы зашли настолько далеко, насколько это было возможно, и с россиянами, и с украинцами. За последние две недели мы добились большего прогресса, чем за весь прошлый год. Мы хотим довести мяч до ворот. Мы движемся в правильном направлении", - сказал чиновник.

По словам других официальных лиц США и Украины, большинство элементов соглашения между странами уже согласованы, включая гарантии безопасности. Камнем преткновения остается контроль Донбасса.

Вчера Зеленский созвонился со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, после чего они поговорили с российскими чиновниками. По словам американского чиновника, россияне согласились, что прекращение огня необходимо для проведения референдума в Украине о территориальных уступках.

"По словам высокопоставленного американского чиновника, россияне, ранее выступавшие против прекращения огня до окончательного соглашения, согласились, что перемирие необходимо для проведения такого референдума. Однако Украина хочет 60-дневного перемирия, а Россия может настаивать на более коротком сроке, добавил чиновник", - пишет издание.

Инсайд Axios подтвердил Зеленский, заявив, что его встреча с Трампом нужна для согласования спорных 10% в проекте мирного плана, в частности, вопросов гарантий безопасности, территорий и послевоенного восстановления Украины. По словам президента, остальные 90% уже согласованы на уровне делегаций.

"Это не просто и никто не говорит, что 100% сразу будет. Тем не менее мы должны каждой такой встречей, каждым таким разговором приближать желаемый результат", - сказал президент.

Зеленский допустил, что Москва отвергнет мирный план, но сообщил, что Украина и США могут подписать ряд двухсторонних документов.

Что значит публикация Axios

Самая важная новость в публикации Axios о значительном прогрессе в переговорах о мире - это согласие России на временное перемирие для проведения референдума в Украине о территориальных уступках. Правда, издание сообщило об этом лишь со ссылкой на американский источник, официально Кремль информацию не подтверждал. Поэтому неизвестно, правда ли это. Но если правда, то речь идёт о действительно огромном сдвиге в переговорах, который открывает путь к прекращению огня в ближайшее время.

Хотя пока трудно представить, по какой причине Москва на это могла бы согласиться, поскольку, естественно, нет никаких гарантий, что на референдуме территориальные уступки будут одобрены.

Возможно, взамен американцы пообещали Кремлю что-то очень существенное, например, моментальную отмену санкций. Это вполне в стиле Трампа: добиться быстрого результата (в данном случае - прекращения огня для проведения референдума), а что будет дальше - уже не важно. Так было с сектором Газа, когда из всех пунктов мирного соглашения худо-бедно выполнили только один - о прекращении огня.

Так может случиться и с Украиной: перемирие объявят, а состоится ли потом референдум и каким будет его результат - это уже второй вопрос.

Поэтому важно только то, что произойдет до и в момент прекращения огня. То есть будут ли в этот момент сняты санкции с РФ, признают ли США российскую юрисдикцию над захваченными территориями и выведут ли к моменту прекращения огня украинские войска из Донецкой области, а российские - из Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей. Либо огонь прекратится по линии фронта.

Но, повторимся, пока не подтверждено, что Москва согласилась на прекращение огня для проведения референдума. Раньше публично Кремль такую возможность отвергал. Да и непублично по-прежнему поступают сигналы о том, что Владимир Путин от своих главных требований не отказывается, скажем, если судить по публикации "Коммерсанта" о содержании разговора президента РФ с бизнесменами.

Однако безусловно, что цепочка последних событий (разговор представителей Кремля и США об украинской версии мирного плана, после чего стало известно о визите Зеленского в Штаты) показывает, что переговоры подходят к ключевой точке. Но что за этой точкой последует, могут быть разные варианты.

Это может быть завершение войны, если все стороны придут к согласию насчет условий. Но это может быть и резкая эскалация, причем мирового масштаба, если реализуется сценарий, к которому регулярно призывает Киев и о котором сегодня рассказал сенатор Линдси Грэм: отказ Москвы от последней версии мирного плана с последующим введением Вашингтоном жестких санкций против РФ и захватом кораблей с российской нефтью. А может быть, если согласовать условия не удастся, Трамп просто скажет повоевать ещё и пожелает всем счастливого нового года.