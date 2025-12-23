Секретарь СНБО Рустем Умеров вернулся в Украину после длительного отъезда и доложил вместе с главой Генштаба Андреем Гнатовым президенту Владимиру Зеленскому о переговорах с США.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, уже подготовлены проекты нескольких документов.

"В частности, есть документы относительно гарантий безопасности для Украины, восстановления и базовой рамки для окончания этой войны. Пункты сегодня зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третьего российского вторжения. Каждый раунд переговоров и встреч придает обеспеченности украинским интересам, и именно так конструктивно мы продолжим эту работу", - написал президент.

Он ожидает продолжения диалога с Вашингтоном и усиления давления на Москву.

Ранее мы сообщали, что Умеров в США не только вел мирные переговоры, но и встречался с главой ФБР Кэшем Пателем. СМИ писали, что это связано с делом бизнесмена Тимура Миндича, в котором фигурирует Умеров.

Что касается консультаций по мирному урегулированию войны в Украине, которые во Флориде американская сторона проводила поочерёдно с украинской и российской делегациями, то, по данным западной прессы, переговоры между США и Россией зашли в тупик из-за вопросов территориальных границ и гарантий безопасности.