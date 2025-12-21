Секретарь СНБО Рустем Умеров на переговорах с директором ФБР Кэшем Пателем попросил повлиять на НАБУ в расследовании дела бизнесмена Тимура Миндича, фигурантом которого является он сам.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

"Встреча Умерова с Пателем, на которую секретарь СНБО пришел вместе с замглавы СБУ Александром Покладом, была организована через турецкие каналы Умерова. На ней говорили о желаемом непредоставлении ФБР экспертной, следственной или другой профессиональной помощи НАБУ в деле Миндича", – пишет издание.

Отметим, что о встрече Умерова и Пателя ранее писали и западные СМИ. Но если верна информация ЗН о том, что на встрече был и заместитель главы СБУ Александр Поклад, то этот разговор точно не мог быть инициативой самого Умерова и, скорее всего, состоялся по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

При этом что обещал Умеров американцам взамен на помощь по делу Миндича и предлагал ли, например, уступки со стороны Киева по мирному плану, издание в своей публикации не указывает.

Напомним, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявлял, что высшее руководство Украины может стать фигурантом коррупционного дела Миндича.

В The Washington Post писали, что ранее Умеров тайно встретился в США с директором ФБР Пателем.