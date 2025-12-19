В отношении бизнесмена и одного из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича возбудили новое уголовное дело - о государственной измене.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины на запрос народного депутата Алексея Гончаренко.

По информации СБУ, расследование касается не только самого Миндича, но и ряда связанных с ним лиц.

"Относительно указанного мною лица, а также связанного с ним лиц, начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по статье 111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении.

Напомним, сам Миндич также является фигурантом дела о коррупции в энергетике. В настоящее же время он находится в Израиле, а НАБУ заочно объявило ему о подозрении.

Между тем рассмотрение меры пресечения перевели в закрытый режим, поскольку определенная информация может помешать тайне досудебного расследования и безопасности государства.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.