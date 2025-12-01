Начался суд по делу бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в организации масштабных коррупционных схем в энергетике и обороне. Высший антикоррупционный суд заочно избирает ему меру пресечения.

Об этом сообщает "Суспильне".

Миндича представляет государственный адвокат, который заявил, что не смог связаться со своим клиентом.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на заседании сделал заявления, уже давно растиражированные в СМИ. Так, по его словам, следствие считает Миндича организатором группы, которая получала и отмывала деньги от масштабных коррупционных схемам, в том числе на предприятии "Энергоатом". Также прокурор по делу заявил, что Миндич оказывал давление на Рустема Умерова в бытность того министром обороны в попытке повлиять на него по закупкам некачественных бронежилетов. Еще прокурор отметил, что подозреваемый вел разговоры с бизнесменом и фигурантом дела "Энергоатома" Александром Цукерманом. Во время разговоров они использовали шумоподавляющие средства.

Между тем рассмотрение меры пресечения Миндичу перевели в закрытый режим, поскольку определенная информация может помешать тайне досудебного расследования и безопасности государства.

Не исключено, что это связано с тем, что в материалах дела есть вопросы оборонных закупок.

По данным СМИ, после выезда из Украины Миндич улетел в Израиль. В Государственной погранслужбе сообщали, что он сумел выехать за границу как отец троих несовершеннолетних детей, то есть по украинскому паспорту.

Бизнесмен и его бизнес-партнер Цукерман были объявлены в розыск.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины анонсировало новые подозрения по делу Миндича в ближайшее время.