Государственная пограничная служба Украины подтвердила информацию СМИ о том, что близкий к Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич покинул страну. Как заявили в ведомстве, он сделал это без нарушения законов.

Пост о Миндиче появился в соцсетях ГПСУ.

"По результатам проверки отметим: пересечение границы данным гражданином происходило законно. Тимур был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства. Все документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, были налицо. Отдельно отметим, что в отношении него не устанавливалось ограничений о запрете выезда из Украины", - сказано в публикации.

Также в ГПСУ добавили, что не получали от правоохранительных органов поручений, которыми должны пользоваться инспекторы пограничной службы в случае выявления подозрительных граждан на границе, в частности, о запрете выезда из Украины или розыске. Никто не просил пограничников проинформировать о пересечении Миндичем границы.

После появления поста спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко уточнил, что бизнесмен сумел выехать за границу как отец троих несовершеннолетних детей.

По данным СМИ, Миндич уехал в ночь перед обысками благодаря наводке заместителя главы САП Андрея Синюка. Синюк это отрицает.

Также из Украины спешно бежал ещё один фигурант "пленок Миндича" - член Национальной комиссии, регулирующей сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Сергей Пушкарь.