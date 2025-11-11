Ещё один фигурант "пленок Миндича" - член Национальной комиссии, регулирующей сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Сергей Пушкарь ночью покинул Украину.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.

По словам депутата, Пушкарь фигурирует на опубликованных НАБУ записях, в которых говорится о получении им неофициальной зарплаты в размере $20 тыс. от бизнесмена Тимура Миндича.

Железняк также отметил, что всего три месяца назад Пушкарь занимал должность исполнительного директора по правовым вопросам в компании "Энергоатом". С 2022 по 2025 год он работал исполнительным директором по правовому обеспечению АО "НАЭК "Энергоатом".

"И ещё одно интересное совпадение: Пушкарь Сергей с 2010 по 2015 годы занимал разные должности в Фонде государственного имущества Украины. Именно в то время, когда заместителем Фонда был Игорь Миронюк… советник Деркача и Германа Галущенко, уже известный по плёнкам как Рокет и смотрящий за энергетикой от бизнесмена Тимура Миндича. Вот так совпадение", - добавил нардеп.

Напомним, что покинуть Украину успели сам Миндич и братья Цукерман, которых называют его финансистами.

Ранее мы сообщали, что НАБУ расследует коррупционные схемы Миндича как в энергетической, так и в оборонной сферах.