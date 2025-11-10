Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало первую аудиозапись, относящуюся к делу о хищениях на энергетике, по которому прошли обыски, в том числе, у близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмену Тимуру Миндичу.

Операция называется "Мидас". Вероятно, это отсыл к известной истории с "золотым унитазом" в квартире Миндича, фото с которым распространялись ещё лета. Мидас, по легенде, древний царь, который мог превращать в золото все, к чему прикасался.

Ролик длится чуть менее двух минут. В начале сотрудник НАБУ сообщает, что операция длилась 15 месяцев. Она включала около 70 обысков и тысячи часов аудиозаписей.

Затем следует диалог с участием мужчин, которые названы Рокетом, Тенором и Карлсоном. Они обсуждают защитные укрепления (видимо, на объектах энергетики) и заявляют о "сумасшедших цифрах".

09.07.2025

Тенор: Они планируют продолжать строить еб@чие захисні, цифры сумасшедшие.

09.07.2025

Рокет: Скажи поставщикам, что все и так всё понимают, что вот-вот что-то будет происходить. Потому что у нас идут нарастающие (речь идет о повышении сумм откатов из-за возможной смены руководства в Минэнерго и "Энергоатоме").

09.07.2025

Рокет: Начнёт вокзал подключится, служба, Резницкая, начнут клепать. В принципе за ним тянут.

14.05.2025

Рокет: Она ищет нечто такое же, ей это нравится, вот эти в обтянутых штанишках…

Тенор: Эти ж мальчики не заработают денег.

Рокет: Зарплату ей плачу я.

09.07.2025

Тенор: Мы можем мне завтра дать отсюда чуть-чуть на зарплату?

09.07.2025

Рокет: Вы ж понимаете, что первое же заседание Кабинета министров, на которое он попадет, бл@.

Рокет: Просто феерическим. Плюс у него в короне засияет еще один бриллиант.

30.06.2025

Карлсон: Не хочется підозру получать.

Ранее сегодня мы писали, что детективы НАБУ пришли с обысками к Миндичу, но накануне он успел уехать из Украины.

Мы предполагали, что Бюро начнет обнародовать "пленки Миндича".