Борьба за контроль над антикоррупционной вертикалью в Украине не стихает.

Как писала "Страна", после провальной попытки переподчинить генпрокурору Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Банковая делает ставку на СБУ, которая должна дискредитировать антикорвертикаль, парализовать уголовными делами ее работу и в конечном итоге де-факто поставить под контроль Банковой, хотя уже и без принятия соответствующих законов.

Многие считали, что главный удар по антикоррупционным структурам последует вскоре после того, как в сентябре в Украину был доставлен нардеп Федор Христенко, которого СБУ обвиняет в работе на российские спецслужбы. В том числе и в плане влияния на ряд ключевых детективов НАБУ, с которыми Христенко был действительно знаком. Предполагалось, что СБУ получит от нардепа показания, необходимые для предъявления подозрений в госизмене уже взятому под стражу детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, а также другим сотрудникам антикоррупционных структур, вплоть до руководителей (с последующим их отстранением от должности). При этом мало кто сомневался, что СБУ может получить от оказавшегося в ее руках Христенко вообще любые показания, которые ей нужны. И, по слухам, такие показания уже получены.

О том, что СБУ готовит вал уголовных дел против сотрудников НАБУ и САП, сообщали и главы этих органов, и их группа поддержки.

Однако прошло уже более полутора месяцев с момента выдачи Христенко Украине, но никакого "вала" обвинений в госизмене против детективов НАБУ до сих пор нет. Есть лишь продление сроков пребывания в тюрьме уже находящихся там сотрудников НАБУ, а также уголовное дело против одного из свидетелей защиты Магамедрасулова. Плюс продолжается вялая медиа-кампания по дискредитации "антикоррупционеров".

По распространенной версии, готовящийся "контрудар" по антикоррупционным структурам Банковая притормозила из-за давления Европы. Как раз в сентябре появилась целая серия статей в западных СМИ с резкой критикой Зеленского, что в политических кругах было воспринято как предупреждение с требованием не трогать НАБУ. Поэтому атаку на него команда президента отложила до наступления более благоприятной конъюнктуры.

Однако правило "не забиваешь ты - забивают тебе" работает не только в футболе.

Воспользовавшись вынужденной паузой в накате Зеленского на антикоррупционные структуры, группа поддержки последних нанесла по президенту свой удар.

На прошлой неделе "Украинская правда", принадлежащая украино-чешскому бизнесмену Томашу Фиале (это одна из ключевых фигур образовавшейся "антизеленской коалиции", о которой мы подробно писали здесь), опубликовала текст о расследовании НАБУ дела о коттеджном городке под Киевом.

Этот объект во время полномасштабной войны строила компания, связанная с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым, который уже проходит по нескольким делам антикорорганов. В целях поиска информации об этом строительстве недавно НАБУ и САП провели очередной обыск у Чернышова, после чего он срочно посетил Офис президента.

Как не раз писала "Страна", Чернышов очень близкий к президенту Зеленскому человек, они даже дружат семьями.

Для Зеленского, как намекают многие комментаторы, и строится один из особняков компанией, связанной с Чернышовым.

А создатель живущего на западные гранты Центра по борьбе с коррупцией Шабунин уже назвал эту историю "Межигорьем для Зеленского", намекая на особняк экс-президента под Киевом, который был предметом многочисленных скандалов.

Коттеджный городок под Козином, который связывают с экс-вице-премьером Чернышовым. Фото: кадр из видео "УП"

В один день с расследованием "УП" вышел на Youtube-канале народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка сюжет под названием "Алмазная империя Миндича: как партнер Зеленского отжал актив Коломойского и открыл филиал в России", в котором рассказывается о бриллиантовом бизнесе Тимура Миндича, который также считается одним из наиболее доверенных лиц в окружении главы государства.

Миндича не раз обвиняли, что, благодаря близости к Зеленскому, он получал на подставных лиц и компании чрезвычайно выгодные контракты, в том числе в "оборонке". Сильно "прогремел" и скандал с квартирой Миндича в Киеве, где, по распространенной версии, люди из президентской команды и даже сам Зеленский встречались для конфиденциальных разговоров, которые записывали антикорорганы. После чего страна наполнилась слухами о существовании "пленок Миндича" с убойным компроматом против Зеленского и его ближайшего окружения.

И, по некоторым данным, это далеко не последние удары.

Цель "антизеленской коалиции", в которую помимо грантовых активистов входят близкие к ним СМИ и политики, а также экс-президент Петр Порошенко и ряд других оппозиционеров, как мы уже писали, - ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над Кабмином с последующим формированием так называемого "правительства национального единства".

Изначально в украинских политических кругах царил большой скепсис относительно возможности реализации этого плана даже после летнего провала попытки подчинения Банковой антикоррупционных органов. Внутриполитические позиции Зеленского казались прочными. Однако продолжающийся накат на его команду НАБУ и САП с медиаподдержкой этого процесса при отсутствии видимой "ответки" со стороны ОП данные позиции постепенно ослабляет, что чревато началом "разброда и шатания" в президентском лагере.

Тем более что "коалиция" уже "качает зраду" не только по теме коррупции, но и по ситуации на фронте и в армии, что для Зеленского потенциально еще более опасно.

Впрочем, Зеленский еще может нанести "контрудар". Упомянутый выше Шабунин предполагает, что это произойдет в ближайшее время - путем вручения подозрения главе САП Клименко.

Как может дальше развиваться ситуация, разбиралась "Страна".

Новое дело для Чернышова

Материал "УП" во многом базируется на летнем расследовании редакции Bigus.Info на ту же тему.

В тот момент НАБУ выдвинуло обвинение против Чернышова о получении взятки в виде скидок на несколько новых квартир в Киеве. Через эту историю, как утверждали журналисты, вышли и на масштабное строительство коттеджного городка "Династия" в Козине, с которым тоже оказался связан Чернышов.

Строительные работы начались еще в 2019 году вскоре после прихода Зеленского к власти. Привлечены были компании, в руководстве которых одно время значились Чернышов и его жена.

При этом, как утверждают в "УП", информация об инвестициях в ежегодных декларациях четы Чернышовых отсутствует. Более того, есть сомнения, что у них были легальные средства как на строительство четырех усадеб, так и на покупку одной из них. Авторы также акцентируют, что стройка велась даже после полномасштабного вторжения, когда Чернышов занимал ответственные должности в правительстве и возглавлял "Нафтогаз". И даже после его увольнения из Кабмина работы продолжались.

Сразу после выхода этого материала возобновилась дискуссия, для кого же строятся эти дома. Все тот же народный депутат Железняк ("Голос") утверждает, что один дом для семьи Чернышовых, другой - для семьи Миндичей. Но вопрос, кому тот, что больше остальных и еще один рядом. Ответа сам Железняк не дает, но якобы его знают "в политических кругах".

"На самом деле в сентябре у застройщика были обыски. И говорят, нашли очень интересные документы. И не только у него. Так что все больше становится понятным, откуда такое желание срочно ликвидировать НАБУ и САП даже после протестов и всех сигналов от партнеров", - написал в своем Telegram-канале Железняк.

Глава правления грантового Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин утверждает, что еще два дома должны были достаться президенту Зеленскому (тот, что побольше) и главе его Офиса Андрею Ермаку. И для Зеленского городок "Династия" может стать личным "Межигорьем" - по аналогии со скандальным поместьем президента Виктора Януковича. В ОП это якобы понимают, поэтому, как прогнозирует Шабунин, "усилят давление на антикоррупционный сектор (и вернутся к атакам на СМИ)".

"Запугивание НАБУ и САП не работает. Через Раду уничтожить институты не позволит ЕС. Поэтому у Зеленского остается только один вариант - убрать руководителя САП Александра Клименко. Для этого руками СБУ, ГБР и Офиса генпрокурора Клименко вручат подозрение и решением Печерского суда временно отстранят от должности. После отстранения обязанности Клименко будет исполнять его заместитель - ставленник Банковой Синюк", - спрогнозировал в своем Telegram-канале Шабунин, полагая, что лояльные к Банковой кадры "быстро похоронят дела против друзей Зеленского, в том числе дело особняков Чернышова".

Отметим, что, по информации источников "Страны" в правоохранительных органах, сейчас расследуется возможное знакомство нардепа Христенко с Клименко. Что, теоретически, открывает возможность для вручения подозрения главе САП после получения против него показаний Христенко.

Однако слухи о том, что при помощи показаний Христенко Зеленский хочет нанести удар по антикоррупционным структурам, ходят уже давно, но до сих пор не оправдались. Почему - мы скажем чуть ниже.

Алмазы Миндича

Железняк в сюжете, опубликованном на его YouTube-канале, обвинил бывшего бизнес-партнера и близкого друга президента, совладельца студии "Квартал 95" Миндича в том, что тот после 2014 года (то есть после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе) создал в партнерстве компанию в России New Diamond Technology, которая занималась лабораторными бриллиантами. Причем Миндич оставался совладельцем этого бизнеса через оффшор до декабря 2024 года. А его британская компания Meylor Global до 2022 года официально значилась на сайте российского производителя как международный дистрибьютор элитной продукции.

"Этого вроде бы более чем достаточно, чтобы заинтересовать СБУ, или все-таки нужно добавить что-нибудь про Дагестан?" - написал в своем Telegram-канале депутат Железняк ("Голос"), определенно намекая на обвинения против одного из детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, который сейчас содержится в СИЗО СБУ и обвиняется в продаже технической конопли в РФ.

Как писала "Страна", этот сотрудник Бюро вел дело ближайшего соратника президента Тимура Миндича и, в частности, по данным СМИ, организовал прослушку квартиры, где Миндич встречался с другими представителями окружения президента. Главным свидетелем против Магамедрасулова, вероятно, будет народный депутат Федор Христенко (внефракционный), с выдачи которого из ОАЭ началась новая атака СБУ на антикорблок.

Бриллиантами дело не ограничивается

Выход сюжетов о коттеджном городке и бриллиантовом бизнесе с очевидными намеками на причастность Зеленского выглядит как скоординированный удар по Банковой и лично по президенту "антизеленской коалиции".

"Мы видим продолжение войны между ОП и группами влияния вроде той, что возглавляет Томаш Фиала", - говорит политолог Кость Бондаренко "Стране".

Пойти на мировую не получается, потому что у грантовых прозападных кругов, по мнению эксперта, задача стоит даже больше, чем просто сохранение "независимости" НАБУ и САП.

"Эти круги хотели бы использовать Федорова (первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров - Ред.) в качестве тарана против Свириденко (премьер-министр Юлия Свириденко - Ред.) и Ермака, а возможно, и Зеленского. Или же в качестве другого варианта Зеленский переформатировал бы свою команду, набрав туда указанные ему данными кругами кадры и сформировав из них новое правительство. Но Зеленский на это не пойдет, потому что понимает, что в таком случае останется президентом лишь номинально", - объясняет Бондаренко.

Поэтому дальше противостояние будет только нарастать, прогнозирует эксперт.

"Общество на коррупционные обвинения в адрес Зеленского и его команды реагирует пока вяло. Но эти сюжеты, посты в Фейсбуках - это сигнал Западу: мол, посмотрите, куда идут ваши деньги. Дальше, вероятно, количество компрометирующих публикаций и сюжетов будет расти, на что ОП будет отвечать заявлениями о российской пропаганде. Зеленский в ответ на давление может закусить удила", - прогнозирует Бондаренко.

Собеседник, влиятельный в парламентской фракции "Слуги народа", характеризует информационные атаки на ОП как "работа Фиалы и Шабунина в паре, а Железняк только подает им "патроны".

Но даже если нынешние сюжеты не сделают погоды, они помогают удерживать тему "коррупции в окружении Зеленского" в общенациональной дискуссии. Это позволяет без подготовки атаковать Банковую некими новыми обвинениями, выстраивая таким образом целую кампанию.

И пока Зеленский на это реагирует вяло.

"Европа, которая после победы Трампа взяла вместо Демпартии США патронат над антикоррупционными структурами и грантовыми активистами, постоянно дает понять Зеленскому, что их трогать нельзя. В том числе и через серию публикаций в западных СМИ. Поэтому Банковая колеблется и тормозит с действиями против НАБУ и САП. Потому что с европейцами, которые сейчас единственные продолжают финансировать Украину, спорить президенту тяжело. Но и ничего не делать для ОП также опасно - тогда действительно и Миндучу могут подозрение вручить, и Свириденко, и до Ермака дойдут. Да и самого Зеленского в покое не оставят, постаравшись принудить его сформировать "правительство национального единства". Кроме того, сейчас примерно та же среда, что атакует Зеленского по коррупционной теме, начинает активно подсвечивать многочисленные проблемы на фронте. И "качать зраду" по военной теме. Если при этом ситуация на фронте, а также в тылу в связи с обстрелами реально ухудшится, это может еще более усложнить для Зеленского внутриполитическую ситуацию. Потому какая-то "ответка" с его стороны наверняка последует. Будет ли это уголовное дело против главы САП Клименко, как прогнозирует Шабунин? Пока вопрос открытый. Возможно, начнут более осторожно. Хотя могут и сразу рубануть, чтобы быстро решить проблему еще до того, как успеет подняться шум на Западе. В любом случае эти процессы и будут определять внутриполитическую повестку на ближайшее время", - говорит источник в политических кругах.