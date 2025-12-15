Судя по заявлениям президента Украины Владимира Зеленского и утечкам в СМИ, на переговорах в Берлине с американской делегацией Киев выразил готовность пойти на многие уступки, включая отказ от НАТО (в обмен на гарантии безопасности), однако отказывается от главной уступки - вывести войска из Донецкой области.

Журналисты пишут, что американцы давят на Зеленского, чтобы он согласился вывести войска. Но ответа "да" пока не добились. Сам Зеленский отрицает, что американцы на него давят, но подтвердил, что по территориальному вопросу разногласия сохраняются. Вероятно, он все ещё рассчитывает убедить президента США Дональда Трампа снять требование о выводе войск и поддержать прекращение огня по линии фронта. Хотя тогда, с обновлённым таким образом мирным планом, наверняка не согласятся россияне (помощник Путина Юрий Ушаков это уже дал понять).

Так или иначе, но без решения по пункту о территориях переговоры вряд ли приведут к результату в виде соглашения о завершении войны, потому что этот вопрос - ключевой.

В свою очередь Зеленский пытается заменить распространяемый западными изданиями по итогам переговоров в Берлине тезис "США давят на Киев с целью добиться ухода ВСУ из Донбасса" на тезис, который можно примерно сформулировать так "США на нас не давят, они просто как посредники передают требования России, с которыми мы не согласны и приводит свои аргументы, которые, надеюсь США услышат".

"Безусловно, у нас разные позиции с Россией по поводу территорий. Это нужно понимать и говорить об этом абсолютно открыто. И я думаю, что американская сторона в качестве посредника будет предлагать различные шаги, чтобы найти хоть какой-то консенсус", - заявил Зеленский.

В целом же, как мы уже писали, сейчас мяч на стороне не Зеленского, и не Путина, а Трампа. Только от его решения зависит как дальше пойдут переговоры. Будет ли он в жесткой форме давить на Зеленского с целью побудить его на уступку территории, чтоб добиться скорейшего завершения войны? Либо он примет аргументы Киева и снимет требования по уступке территорий и начнет как-то давить на Путина, с целью чтоб он эти условия принял (что будет процессом не быстрым и чреватым эскалацией в отношениях между США и РФ). Либо вообще ни на кого давить не будет и просто займет выжидательную позицию, дожидаясь более удобного момента для своих миротворческих усилий.

Неизвестно, будут ли когда-либо выполнены прочие пункты мирного плана Трампа, заработают ли реально гарантии безопасности, но в случае достижения договоренностей, единственное, что точно произойдет - это прекращение огня по оговоренной линии разграничения. Поэтому то, где эта линия территориального раздела контроля пройдёт, и является таким острым спорным вопросом.

Понятно, что украинские власти не хотят передавать контроль над ещё не захваченными россиянами территориями. Поменять их позицию могут либо наступление крупных проблем на фронте или в тылу (например, угроза тотального блэкаута), либо очень жесткие меры давления Вашингтона.

Также, как мы уже писали, на позицию Киева повлияет решение, которое примет (или не примет) на этой неделе Евросоюз по выдаче репарационного кредита. Если о выдаче кредита договориться не смогут, это может стимулировать Киев идти на уступки. Решение о выдаче кредита может сделать позицию украинских властей более жесткой и снизит шансы нахождения компромисса для реализации мирного плана Трампа.

Кроме того, это полностью поломает один из его ключевых пунктов, который предусматривает использование замороженных активов для восстановления Украины через управляемый американцами фонд, а также для совместных российско-американских проектов.