Зеленский дал понять, что на переговорах в Берлине Украина и США не добились согласия по всем спорным вопросам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его переговоры с командой американского президента Дональда Трампа были продуктивные, но дал понять, что согласия по всем спорным пунктам не достигнуто.
Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Берлине.
"Вчера и сегодня в Берлине состоялись наши консультации с американской стороной... Разговор был продуктивным, много, очень много деталей" - сказал глава государства.
По его словам, впереди предстоит еще много работы.
"Наши команды продолжают работать. Много деталей, важно чтобы мир стал достойным. Нужно встречаться и работать для создания условий для завершения войны", - заявил Зеленский.
При этом президент отметил важность "достойного мира".
"Для нас это важно... Достоинство - это то, что остановило Россию", - подчеркнул он.
Ранее мы передавали, что в Германии состоялся второй раунд украинско-американских переговоров о мирном плане США. Украинскую делегацию возглавил президент Владимир Зеленский.
Газета Politico сообщала, что Зеленский снова отклонил предложение США о создании демилитаризованной "свободной экономической зоны" на Донбассе, но согласился на отказ от НАТО.