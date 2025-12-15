Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его переговоры с командой американского президента Дональда Трампа были продуктивные, но дал понять, что согласия по всем спорным пунктам не достигнуто.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Берлине.

"Вчера и сегодня в Берлине состоялись наши консультации с американской стороной... Разговор был продуктивным, много, очень много деталей" - сказал глава государства.

По его словам, впереди предстоит еще много работы.

"Наши команды продолжают работать. Много деталей, важно чтобы мир стал достойным. Нужно встречаться и работать для создания условий для завершения войны", - заявил Зеленский.

При этом президент отметил важность "достойного мира".

"Для нас это важно... Достоинство - это то, что остановило Россию", - подчеркнул он.

Ранее мы передавали, что в Германии состоялся второй раунд украинско-американских переговоров о мирном плане США. Украинскую делегацию возглавил президент Владимир Зеленский.

Газета Politico сообщала, что Зеленский снова отклонил предложение США о создании демилитаризованной "свободной экономической зоны" на Донбассе, но согласился на отказ от НАТО.