Освобожденные на днях из тюрем лидеры белорусской оппозиции Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Александр Федута и Владимир Лабкович не стали поддерживать белорусов, которые воюют на стороне Украины.

Мнение о воюющих согражданах они высказали на пресс-конференции в Киеве.

Украинский блогер Владимир Золкин спросил у Бабарико и Колесниковой, поддерживают ли они полк Кастуся Калиновского и белорусских добровольцев, которые воюют на стороне ВСУ, а также заявил о преступлениях российских военных.

"Вы, с моей точки зрения, очень правильно задали вопрос: поддерживаем или не поддерживаем людей. Вопрос не касается национальностей. Вопрос не касается правоты, неправоты. Всё, что совершается против человечности, оно бесчеловечно, его нельзя поддерживать. Нельзя оправдать, что это можно делать, потому что я за справедливость. И поэтому ответ на ваш вопрос, он содержится именно в самом вопросе. Таких людей нельзя поддерживать. Россияне говорят, что это украинцы совершают, украинцы говорят, что это россияне. Таких людей поддерживать нельзя, но это не зависит от национальности", - ответил Бабарико.

С ним согласилась Колесникова.

"Я полностью разделяю мнение Виктора Дмитриевича. Война - это ужасно. И то, что творят люди, это ужасно. Мне кажется, что сейчас наступил момент, когда это может прекратиться. И я очень хочу, чтобы это прекратилось, чтобы остановились убийства людей, такие бесчеловечные поступки. Очень тяжело об этом слышать, здесь оправданий действительно никаких не может быть. Я сочувствую и глубоко разделяю потери Украины, потери России и всех, кто страдает здесь", - заявила Колесникова.

Федута признался, что физически не в состоянии ничего сделать, поэтому просто поддерживать кого-то словами считает лицемерием. А Лабкович сказал, что все военные преступления должны быть расследованы, виновные наказаны, а выбор белорусских добровольцев он понимает.

Напомним, оппозиционеры были освобождены после встречи белорусского президента Александра Лукашенко с представителем президента США Джоном Коулом.

Их сразу доставили в Украину. Бабарико и Колесникова из Украины намерены уехать в ФРГ.