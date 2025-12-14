Лидеры белорусской оппозиции Виктор Бабарико и Мария Колесникова, после освобождения находящиеся в Украине, уедут в ФРГ.

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, передаёт местная газета Der Tagesspiegel.

По словам Добриндт, Берлин готов принять Колесникову и Бабарико.

Глава МВД ФРГ заявил, что эти люди "сыграли большую роль в демократическом движении".

Напомним, ранее Беларусь освободила более ста заключённых, арестованных в ходе протестов оппозиции 2020 года. Сообщалось, что часть освобождённых из Беларуси политических заключённых была отправлена в Украину в рамках обмена.

Киев официально подтвердил, что Беларусь передала Украине 114 оппозиционеров, в том числе пятерых граждан Украины.

Это произошло после договорённостей президента Беларуси Александра Лукашенко с представителем президента США Дональда Трампа и снятия санкций с белорусского калия.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.